Суд 23 сентября начнет рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 23 сентября рассмотрение иска ПАО "Транснефть" к ПАО "Роснефть" на 2 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел. Категория иска - "О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения".

В начале июля столичный арбитраж назначил на 23 сентября предварительное заседание по иску "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков с трубопроводной монополии 3,361 млрд рублей, $120,885 млн, 47,625 тысячи евро, 5,521 тысячи фунтов стерлингов и 73,914 млн польских злотых.

В определении суда отмечается, что, учитывая большой объем представленных доказательств, необходимость более точного их исследования и оценки, в связи с противоречивостью, а также то, что заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами, для разбирательства будет сформирован коллегиальный состав суда.

"Транснефть" сообщала, что 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, без приложения расчета и документов, подтверждающих заявленные требования. "Транснефть" отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. Монополия выражала уверенность, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания тогда проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости требований "Роснефти".

Хлорорганичекие примеси в нефти из "Дружбы" в апреле 2019 года обнаружили на Мозырском НПЗ в Белоруссии. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. Источником загрязнения оказался пункт приема нефти в Самарской области.

"Транснефти" пришлось компенсировать компаниям убытки из-за этого форс-мажора. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" зарезервировалае 30 млрд рублей.