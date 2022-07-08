Совфед одобрил закон о праве кабмина вводить спецмеры при операциях ВС РФ за рубежом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу поддержал закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.

Закон предусматривает, что специальные меры могут, в том числе, предусматривать: проведение мероприятий, осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

Кроме того, к числу таких мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных ценностей государственного резерва, указывается в законе.

Также в числе спецмер - установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Согласно закону, в случае принятия правительством РФ решения о введении специальных мер, юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России, Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.

Это касается договоров, заключаемых в соответствии с законами № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", № 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" и (или) № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Кроме того, для сокращения сроков заключения госконтрактов и контрактов по ГОЗ предусмотрена (в случае принятия правительством РФ решения о введении спецмер в сфере экономики) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом "О государственном оборонном заказе".

Также предусмотрено увеличение или уменьшение по предложению отдельных государственных заказчиков (МЧС России, Минобороны России, ФСБ и Росгвардия) в пределах показателей ГОЗ на соответствующий период предусмотренных государственным контрактом, заключенным по ГОЗ, количества товара, объема работы или услуги.

В пояснительной записке отмечается, что "в условиях проведения Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и, в частности специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами".

Кроме того, там отмечается, что необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей, особенно в условиях введения иностранными государствами и международными организациями ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики (на отдельных направлениях), дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках гособоронзаказа.

Для этого правительству и предлагается предоставить упомянутые в законе полномочия.