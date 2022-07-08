Матвиенко завершила весеннюю сессию Совфеда призывом не расслабляться

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что количество вызовов перед Россией будет увеличиваться, поэтому органам власти нельзя расслабляться.

"Очевидно, что в условиях "новой реальности" ни на день, ни на минуту мы не можем позволить себе расслабиться и успокоиться. Вызовы, очевидно, будут нарастать. Возврата к прежнему мироустройству уже не будет. Это нужно хорошо понимать и осознавать", - сказала Матвиенко на заседании СФ в пятницу, завершая весеннюю парламентскую сессию.

По ее словам, вся система государственной власти, включая парламент, должна работать чётко, эффективно и слаженно.

По мнению Матвиенко, санкции Запада не смогли пошатнуть российскую экономику и финансовую систему, наблюдается положительная динамика в строительстве и сельском хозяйстве, ряде других сфер.

"Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Инфляция взята под контроль. А самое главное, государство продолжает в полном объёме выполнять все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, в первую очередь, перед семьями с детьми", - сказала она.

В пятницу Совет Федерации завершил весеннюю парламентскую сессию, рассмотрев более 130 вопросов.

Как отметила Матвиенко, несмотря на завершение сессии, работа сенаторов продолжается - им предстоят различные мероприятия, в том числе в регионах. При этом спикер надеется, что им всё же удастся отдохнуть и набраться сил для работы в период осенней сессии, "которая обещает быть не менее динамичной и насыщенной".