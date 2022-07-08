Авиаперевозки пассажиров в РФ за 6 месяцев снизились на 9% из-за ограничений на юге

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ограничения полетов в аэропорты юга России привели к сокращению пассажиропотока российских авиакомпаний в I полугодии на 9%, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ограничение полетов по 11 аэропортам юга России у нас есть. Привело это к снижению пассажиропотока. По нашим оперативным данным, за 6 месяцев текущего года авиаперевозки упали на 9% к аналогичному периоду прошлого года. Вместе с тем Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации", - сказал Савельев.

По его словам, существующие меры господдержки позволяют держать тарифы на перевозки на прежнем уровне.

"Вместе с тем, по ряду направлений фиксируем снижение. И самыми яркими примерами на туристических направлениях являются Москва - Санкт-Петербург и Москва - Казань", - добавил министр.

Он отметил, что Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок, на цели которых в текущем году выделено 27,5 млрд рублей. "По итогам года за счет действия программ субсидирования планируем перевезти порядка 5 млн пассажиров", - сказал Савельев.

Ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор они неоднократно продлевались.