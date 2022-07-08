Ж/д перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тыс. мест на июль-сентябрь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) дополнительно открыла продажу около 50 тысяч мест на поезд №197/198 сообщением Москва-Симферополь на июль, август и сентябрь в оба направления, сообщила ГСЭ в своем телеграм-канале в пятницу.

"Поезд состоит из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он отправляется с Казанского вокзала Москвы в 22:30 и прибывает в Симферополь через день в 7:20. В обратную сторону – в 23:55 и прибывает в Москву (через день - ИФ) в 11:25", - говорится в сообщении ж/д перевозчика.

ГСЭ отмечает, что в настоящее время из Москвы в Крым курсируют 9 поездов: 4 – по маршруту Москва - Симферополь, 2 поезда – до Феодосии, а также поезда до Керчи, Евпатории и Севастополя. Всего компания в текущем году занимается перевозками на Крымский полуостров по 18 маршрутам.

Аэропорт "Симферополь" – среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала военной операции на Украине. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом. В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе и автомобиле.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.