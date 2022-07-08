Президент РФ призвал компании быть готовыми к введенному ЕС нефтяному эмбарго

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские компании должны быть готовы к веденному ЕС эмбарго на нефть из РФ, стране необходимо заниматься диверсификацией поставок энергоресурсов, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном ситуации в ТЭК.

"На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы, о перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу. Сегодня просил бы доложить, какие в этой связи предпринимаются меры", - сказал он.

"Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов - наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока. Насколько известно, в настоящее время правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны", - отметил Путин.

Производство нефти и конденсата РФ в июне составило 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая, сообщил он.

"Уровень добычи нефти с конденсатом в июне текущего года составил 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше уровня мая. В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатели предыдущего года на 3,5%. Добыча газа на период с января по май сократилась, но незначительно, всего на 2%", - сказал он.

"Такая устойчивость работы ТЭК была достигнута во многом благодаря своевременным мерам по поддержке и развитию отрасли, укреплению технологической независимости, повышению глубины переработки нефти и газа, а также оперативной переориентации экспортных поставок", - добавил он.