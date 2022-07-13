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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

МЭА повысило прогноз добычи нефти в России в 2022 году с 10,37 до 10,6 млн б/с

Июньская добыча в России удивила экспертов

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне снова удивила своим объемом добычи нефти, обеспечив крупнейшее в мире увеличение предложения, поскольку рост внутреннего потребления в значительной степени компенсировал снижение экспорта, говорится в июльском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 490 тысяч б/с и достиг 11,07 млн б/с, что всего на 330 тысяч б/с ниже уровня, наблюдавшегося до начала военного конфликта на Украине.

"Мы ожидаем, что добыча нефти в России уменьшится в июле вместе с ожидаемым снижением загрузки НПЗ, и полагаем, что она будет продолжать постепенно снижаться по мере поэтапного развертывания эмбарго ЕС на российскую нефть", - считает МЭА.

В результате, полагает МЭА, среднегодовая добыча в 2022 году составит 10,6 млн б/с, что на 260 тысяч б/с меньше по сравнению с прошлым годом. В июне МЭА прогнозировало, что добыча жидких углеводородов в России составит в 2022 году 10,37 млн б/с. "К началу следующего года мы ожидаем закрытия добычи на уровне около 3 млн б/с, что снизит общий объем поставок нефти до 8,7 млн б/с (в этом прогноз не поменялся)", - полагают эксперты.

По оценке МЭА, экспорт российской нефти в июне сократился на 250 тысяч б/с в месячном исчислении до 7,4 млн б/с - самого низкого уровня с августа 2021 года. На этот раз снижение произошло за счет нефти, тогда как отгрузки нефтепродуктов оставались относительно стабильными на уровне 2,4 млн б/с. Между тем, экспортная выручка увеличилась на $700 млн - до $20,4 млрд из-за повышения цен на нефть, что на 40% выше среднего показателя прошлого года, подсчитали в МЭА.

МЭА Евросоюз Украина
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