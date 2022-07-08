Участники банды, в которую входил вице-мэр Курска, получили от 3 до 24 лет колонии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суд в Курске вынес обвинительный приговор восьми членам преступной группы, в том числе бывшему вице-мэру города Николаю Зайцеву, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Установлено, что осужденные действовали на территории Курской области с июля 2011 года по май 2017 года. За это время они совершили убийство двух человек, мошенничество, вымогательство, поджоги двух автомобилей.

В частности, с 2013 по 2016 год криминальный авторитет Дмитрий Волобуев, его пособник Евгений Кожейкин, а также Зайцев, являвшийся на тот момент действующим вице-мэром Курска, и его сын Владимир, работавший ранее в органах внутренних дел, угрожали руководителю гаражно-строительного кооператива и требовали передать им право собственности на 20 гаражных боксов общей стоимостью более 6 млн рублей. В итоге потерпевшему пришлось выполнить их требования.

Кроме того, по указанию Волобуева в феврале 2013 года был убит один из жителей Курска. Он был расстрелян, когда выходил из подъезда своего дома. Исполнителем выступал один из знакомых заказчика.

В апреле 2015 года этот же человек по указанию Волобуева дважды выстрелил из обреза в еще одного жителя Курска. Пострадавший скончался в больнице.

Отмечается, что оба убийства были организованы из-за личной неприязни заказчика и жертв.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 24 лет с отбыванием в тюрьме, колониях строгого, особого и общего режима. В частности, бывший вице-мэр получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Также он лишен звания "полковник милиции". Волобуев и его подельник Кожейкин приговорены к 24 и 22 годам строгого режима соответственно. Кроме того, они оштрафованы на 1,2 млн рублей и 550 тыс. рублей.