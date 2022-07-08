Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о вторжении украинских беспилотников на территорию региона.

"Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники", - написал Богомаз в телеграм-канале в пятницу.

По его словам, днём беспилотник обстрелял пограничный пост посёлка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не пострадали. При этом на АЗС пострадала кровля здания.

"В районе 15 часов в Карачевском районе средствами ПВО Вооружённых сил РФ, по предварительной информации, был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают военные и представители спецслужб. Пострадавших и разрушений нет", - отметил Богомаз.