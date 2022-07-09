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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Что случилось этой ночью: суббота, 9 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- СБ ООН не утвердил ни российский, ни западный проекты резолюции по гумпомощи в Сирии. "Двое за, трое против, 10 воздержались. Проект резолюции не приняли в связи с тем, что он не набрал достаточное количество голосов", - заявил председатель СБ ООН.

- Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети. Он объяснил это тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

- Украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Военные РФ отрицают планы ДНР создать свой флот. Так Минобороны опровергло информацию о том, что при помощи Москвы республика планирует создать флот из находящихся в порту Мариуполя иностранных судов.

- США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Издание также Politico отмечает, что также планируется передать Киеву партию из 1 тыс. специальных снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии.

- В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о желании США затянуть конфликт на Украине. Так дипломатическое ведомство прокомментировало планируемую отправку на Украину еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS.

- Байден утверждает, что ЦРУ заблаговременно сообщило ему "о планах РФ на Украине". Он отметил высокий уровень работы американских спецслужб.

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