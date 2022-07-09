Более 20 дворов подтоплено в селе Суордах в Якутии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Уровень реки Дулгалах в Якутии на полметра превысил критическую отметку в районе населенного пункта Суордах, подтоплено более 20 подворий, сообщает региональное управление МЧС России.

"В верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел подъем уровня воды в районе Суордах с достижением критических отметок. На 08:00 (якт) уровень воды составил 825 см, при критическом 770 см. В зоне подтопления находятся 22 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие сутки прогнозируются осадки до 10 мм и ожидается дальнейший подъем уровня воды. В спортзале сельской школы развернут пункт временного размещения граждан вместимостью до 80 человек, работает оперативный штаб.

Как сообщалось, ранее из-за продолжительных дождей в селе Себян-Кюеле подтопило 27 дворовых территорий, а также прилегающие территории социальных объектов и внутрипоселковые дороги. В пункте временного размещения 19 человек, остальные жильцы домов, попавших в зону подтопления, живут у родственников.