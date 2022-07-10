Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Режим ЧС объявили в Верхоянском районе Якутии из-за подъема воды в реках

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти ввели режим ЧС в Верхоянском районе Якутии, где из-за сильных дождей реки подтопили 88 жилых домов, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

"Если в Кобяйском районе ситуация стабилизируется, то в Верхоянском объявлен режим чрезвычайной ситуации. Обильные дожди там стали причиной подъема уровней воды на реках Дулагалах, Сартан и Адыча", - написал Садовников в воскресенье в телеграм-канале по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В селе Суордах из-за превышения критических отметок на реке Дулгалах затоплены все 88 жилых домов, в которых проживают свыше 300 человек, а также пять социальных объектов. В зданиях вода поднялась на 20-70 см.

По данным Садовникова, эвакуируются первые 12 человек, из поселка Батагай туда вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями на борту. Остальные желающие будут эвакуированы в ближайшие часы, для этого организуют дополнительные вылеты воздушных судов. Людей доставят в районный центр и город Якутск.

Садовников отметил, что "ущерб нанесен огромный, пострадало не только имущество, большой урон нанесен социальным объектам, сельхозугодиям". Всем пострадавшим окажут материальную помощь сразу после оценки комиссии, которая уже приступила к работам.

Государственному комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения поручено обеспечить жителей горячим питанием, а министерству образования и науки - оперативно организовать отдых детей в летних лагерях. Также в Суордах будут доставлены средства для устранения последствий наводнения.

В Верхоянском районе сейчас базируются два вертолета, также в воскресенье вылетит третий борт с рабочей группой в составе 13 человек.

Существует угроза затопления еще нескольких населенных пунктов, сообщил Садовников. Из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна - город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча - Бетенкес.

На местах будут работать спасатели, также туда будут командированы работники службы спасения Якутии. В готовности находятся эвакопункты, скот заблаговременно будет отогнан на незатопляемые участки. Также власти подготовят технику, силы и средства, продукты.

Ранее оказавшееся в зоне паводка село Себян-Кюель Кобяйского района на данный момент освободилось от воды. Режим чрезвычайной ситуации снят.

Якутия Дмитрий Садовников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 9 июля

Военная операция на Украине

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Глава Минтранса заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Что произошло за день: пятница, 8 июля

Ж/д перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тыс. мест на июль-сентябрь

Ж/д перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тыс. мест на июль-сентябрь

Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом "За заслуги перед Отечеством"

Роспотребнадзор проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей

Роспотребнадзор проверит IKEA на предмет нарушения прав потребителей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });