Режим ЧС объявили в Верхоянском районе Якутии из-за подъема воды в реках

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти ввели режим ЧС в Верхоянском районе Якутии, где из-за сильных дождей реки подтопили 88 жилых домов, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

"Если в Кобяйском районе ситуация стабилизируется, то в Верхоянском объявлен режим чрезвычайной ситуации. Обильные дожди там стали причиной подъема уровней воды на реках Дулагалах, Сартан и Адыча", - написал Садовников в воскресенье в телеграм-канале по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В селе Суордах из-за превышения критических отметок на реке Дулгалах затоплены все 88 жилых домов, в которых проживают свыше 300 человек, а также пять социальных объектов. В зданиях вода поднялась на 20-70 см.

По данным Садовникова, эвакуируются первые 12 человек, из поселка Батагай туда вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями на борту. Остальные желающие будут эвакуированы в ближайшие часы, для этого организуют дополнительные вылеты воздушных судов. Людей доставят в районный центр и город Якутск.

Садовников отметил, что "ущерб нанесен огромный, пострадало не только имущество, большой урон нанесен социальным объектам, сельхозугодиям". Всем пострадавшим окажут материальную помощь сразу после оценки комиссии, которая уже приступила к работам.

Государственному комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения поручено обеспечить жителей горячим питанием, а министерству образования и науки - оперативно организовать отдых детей в летних лагерях. Также в Суордах будут доставлены средства для устранения последствий наводнения.

В Верхоянском районе сейчас базируются два вертолета, также в воскресенье вылетит третий борт с рабочей группой в составе 13 человек.

Существует угроза затопления еще нескольких населенных пунктов, сообщил Садовников. Из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна - город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча - Бетенкес.

На местах будут работать спасатели, также туда будут командированы работники службы спасения Якутии. В готовности находятся эвакопункты, скот заблаговременно будет отогнан на незатопляемые участки. Также власти подготовят технику, силы и средства, продукты.

Ранее оказавшееся в зоне паводка село Себян-Кюель Кобяйского района на данный момент освободилось от воды. Режим чрезвычайной ситуации снят.