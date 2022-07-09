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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

В Приамурье запустили электронную очередь на въезде на автомост из РФ в Китай

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Система электронной очереди запущена в работу для пропуска транспорта через российско-китайский мост через реку Амур между Благовещенском (РФ) и Хэйхэ (КНР), сообщает в субботу Минтранс Амурской области.

"Система электронной очереди позволяет экспортерам, владельцам грузов, логистам и водителям транспортных средств предварительно бронировать время для проезда через международный автомобильный пункт пропуска в Благовещенске", - говорится в сообщении.

С помощью электронной очереди можно не только выбирать время прибытия на многосторонний автомобильный пункт пропуска Каникурган, но и получать информацию о возможном ожидании, что помогает оптимизировать время простоя автомобиля.

Система дает возможность логистам планировать маршрут и прохождение всех необходимых процедур при оформлении экспорта.

Новый международный автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ после двух лет простоя из-за карантинных ограничений был открыт 10 июня. Пока он обслуживает только грузовики. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Амурская область Китай Амур Благовещенск Хэйхэ
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