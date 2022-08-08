Проезд по автомобильному мосту между Благовещенском и Хэйхэ с 10 августа станет платным

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Проезд по международному автомобильному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ с 10 августа станет платным, сообщил Минтранс Амурской области.

"Российско-китайский автомобильный мост завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост. Размер платы за проезд зависит от высоты автомобиля и количества его осей", - говорится в сообщении.

Поскольку пункт пропуска на китайской стороне работает в режиме замкнутого цикла из-за ковид-ограничений, временно платить за проезд водителям российских грузовиков придется только на российском пропускном пункте. Китайским перевозчикам, чтобы получить груз из России в специальной зоне пункта пропуска в КНР или доставить туда свой товар на экспорт в Россию, нужно будет платить в пункте на территории Китая.

Движение по мосту открыли 10 июня в тестовом режиме после двухлетнего простоя из-за пандемии. Пока по нему могут проехать только грузовики. Тестовый режим предусматривал бесплатный проезд.

Мост через Амур строили три года по концессионному договору с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. Его строили одновременно с двух берегов реки, стыковка произошла 31 мая 2019 года. В мае 2020 года Минстрой России разрешил его эксплуатацию, но движение по нему так и не началось из-за коронавируса.

Мост построен полностью на заемные средства. Предполагается, что затраты на него окупятся за счет платы за проезд. В сентябре 2021 года были объявлены тарифы на проезд по мосту: максимальный превысит 9000 рублей.

При полной загрузке мост должен обслуживать каждый день 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.