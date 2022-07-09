"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 24 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил действующий в регионе "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели.

"До 24 июля на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Сегодня подписал соответствующий документ. Также до 24 июля действует постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов", - написал он в своем телеграм-канале.

Приграничные с Украиной территории Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим с 11 апреля в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.