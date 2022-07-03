СКР возбудил уголовное дело об убийстве по факту обстрела Белгорода ВСУ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными территории Белгорода.

"ГСУ СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщили в ведомстве.

По данным СКР, установлено, что 3 июля с целью убийства жителей Белгорода ВСУ осуществлен обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Белгородской области.

Как сообщили в СК, "в результате действий украинских силовиков погибли 3 человека, 2 пропали без вести, в том числе 1 ребенок, 4 мирных жителя ранены, в том числе 1 ребенок, повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов, полностью разрушено 1 домовладение".

В рамках уголовного дела, рассказали в ведомстве, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастных к его совершению.

Ранее в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью был совершен "преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов". По его данным, российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими военными по Белгороду баллистические ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе. Как заявил Конашенков, "в результате поражения украинских ракет, обломки одной из них упали на жилой дом в городе".

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по его данным, четыре человека погибли в результате обстрела с украинской стороны минувшей ночью - один - гражданин РФ, трое - граждане Украины.