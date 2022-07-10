Прогулочный теплоход затонул в Татарстане

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с прогулочным теплоходом произошел на Волге в Татарстане в воскресенье, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь Приволжская транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел на Волге в районе пристани Аракчино около Казани.

"По предварительным данным, 10 июля около города Казань произошло затопление пассажирского судна. На борту находилось 34 человека, погибших и пострадавших нет. Пассажиры эвакуированы проходившими рядом речными судами и в настоящее время находятся на берегу", - сообщила прокуратура.

Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту.