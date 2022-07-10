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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Дело возбуждено после затопления прогулочного теплохода на Волге в Казани

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту происшествия с прогулочным теплоходом на Волге близ Казани в воскресенье, сообщила пресс-служба управления.

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Дело расследуется по статье о нарушении правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч.1.1 ст. 263 УК РФ). Следователи допрашивают свидетелей, готовят к назначению экспертизы.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье рядом с казанским поселком Аракчино, где находится пристань, во время выполнения прогулочного рейса затонул теплоход.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, на борту теплохода находились 34 человека, все они эвакуированы на берег проходившими рядом речными судами.

СКР
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