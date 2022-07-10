Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля, сообщает в воскресенье пресс-служба нижней палаты парламента.

"По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Один из вопросов повестки Совета - проведение (...) внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - говорится в ее сообщении.

Отмечается, что "необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы".

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами

Сайт газеты Die Welt заблокирован в России

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 9 июля

Военная операция на Украине

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Глава Минтранса заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

Что произошло за день: пятница, 8 июля

Ж/д перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тыс. мест на июль-сентябрь

Ж/д перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тыс. мест на июль-сентябрь
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });