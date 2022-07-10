В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля, сообщает в воскресенье пресс-служба нижней палаты парламента.

"По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 11 июля в 10:00 состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Один из вопросов повестки Совета - проведение (...) внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля", - говорится в ее сообщении.

Отмечается, что "необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы".