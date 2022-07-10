Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

Гибель человека в Москве из-за непогоды, блокировка сайта Die Welt в России, девятый претендент на пост премьера Великобритании, отставки министров в Шри-Ланке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб из-за непогоды в Москве. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, еще десять человек были госпитализированы.

- Сайт газеты Die Welt заблокирован в России. Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора, доступ к сайту ограничен по требованию Генпрокуратуры от 9 июля.

- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами. Российские военные также сообщили об ударе по позициям армии Украины в Славянске. Потери украинской армии составили до ста военных, более тысячи снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град".

- Госдума планирует провести внеочередное заседание 15 июля. Предложение будет обсуждаться 11 июля в 10:00 Советом Госдумы. Отмечается, что "необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения, в том числе будут рассмотрены правительственные инициативы".

- В борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании появился девятый кандидат. О своем выдвижении в воскресенье заявила младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт. Как ожидается, в ближайшие дни к гонке могут присоединиться глава британского МВД Прити Пател и министр иностранных дел Лиз Трасс.

- Новак Джокович стал семикратным чемпионом Уимблдона. Он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Соперники провели на корте 3 часа 4 минуты.

- Несколько министров Шри-Ланки решили уйти в отставку на фоне кризиса. Это министры сельского хозяйства, труда, туризма, транспорта и инвестиций. В связи с субботним поджогом резиденции премьер-министра задержали трех человек, они были отправлены под стражу.

- Компания Abbot в очередной раз возобновила производство детского питания в Мичигане. Производственную линию останавливали уже дважды: сначала в феврале на фоне расследования гибели младенцев от бактериальной инфекции, а затем в июне, спустя две недели после перезапуска производства, - из-за подтоплений.