ФСБ сообщила о задержании 11 игиловцев в Карачаево-Черкессии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU -В Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ячейки запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство", занимавшихся вербовкой жителей региона и пропагандой своих идей, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

"На территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России, членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО "ИГИЛ", причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети интернет", - говорится в сообщении.

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты 10 единиц гражданского огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и "средства связи, содержащие материалы, изобличающими их противоправную деятельность", заявили в спецслужбе.