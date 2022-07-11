Суд в КЧР арестовал 11 членов террористической организации

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Задержанные в Карачаево-Черкесии участники подпольной ячейки террористической организации арестованы, сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по КЧР.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Карачаево-Черкесии задержаны 11 членов ячейки запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ, занимавшиеся вербовкой жителей региона и пропагандой своих идей.

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты 10 единиц огнестрельного оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, большое количество боеприпасов и "средства связи, содержащие материалы, изобличающими их противоправную деятельность".