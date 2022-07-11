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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

"Аэрофлот" 22 июля запустит регулярные рейсы в китайский Чэнду

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 22 июля запустит регулярные пассажирские рейсы в китайский город Чэнду (провинция Сычуань).

Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных Airbus A330.

В конце мая сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с "двойной регистрацией", которые не соответствуют международным требованиям, пояснял источник "Интерфакса".

Несколько самолетов A330 находятся в собственности "Аэрофлота": после введения антироссийских санкций компания выкупила их у зарубежных лизингодателей в рамках договоров финансового лизинга.

Аэрофлот Китай
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