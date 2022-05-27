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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:45

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"
Самолет Boeing 757-223 Cargo авиакомпании Aviastar-TU
Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Управление гражданской авиации Китая (CAAC) уведомило о закрытии воздушного пространства страны для самолетов Boeing 757 российской грузовой авиакомпании "Авиастар-ТУ", сообщил "Интерфаксу" источник в одной из логистических компаний, у которого есть такой документ.

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Речь идет о пяти самолетах с "двойной регистрацией", которые "не соответствуют требованиям ICАО (Международная организация гражданской авиации -ИФ)", процитировал собеседник уведомление CAAC. Если рейсы в Китай не прекратятся, авиакомпания столкнется "с соответствующими штрафными санкциями".

"Интерфакс" направил запрос в "Авиастар-ТУ".

Исходя из данных сервиса Airfleets, все пять упомянутых Boeing имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Из данных FlightRadar24 следует, что четыре из них за последнюю неделю летали в Китай. Всего в парке "Авиастар-ТУ" шесть Boeing 757 и еще три Ту-204.

В конце апреля США в рамках санкций временно отозвали экспортные привилегии у "Авиастар-ТУ". Таким образом, компанию лишили доступа к продукции из США, а также реэкспорта американских товаров из других стран.

Ранее в апреле авиакомпания попала и под санкции ЕС.

Китай Авиастар-ТУ Boeing США ICАО CAAC
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