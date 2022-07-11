Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил запрет на перевалку нефти в "Каспийском трубопроводном консорциуме", заменив запрет на штраф в размере 200 тысяч рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда Новороссийска, которым "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 суток. Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив "КТК-Р" наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, КТК по решению Приморского районного суда Новороссийска от 6 июля должен был приостановить деятельность морского терминала на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум направил в суд ходатайство с просьбой приостановить исполнение решения до момента вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление.

В своем заявлении КТК отмечал, что законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса: "АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность".

Как сообщалось, в мае Ространснадзор выявил у КТК несколько документарных нарушений по Плану ликвидации аварийных разливов нефти и впоследствии в суде потребовал приостановить деятельность консорциума для устранения данных нарушений.

"Несмотря на то, что срок исполнения предписания (об устранении нарушений - ИФ) истекает 30 ноября 2022 года, Южное УГМРН Ространснадзора обратилось в Приморский районный суд Новороссийска Краснодарского края с намерением о приостановлении деятельности на 90 суток, заявив об этом непосредственно в судебном заседании 5 июля 2022 года (...) постановлением суда (...) требования Ространснадзора удовлетворены в части: АО "КТК-Р" назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток", - сообщал консорциум.

На текущей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне возможной приостановки деятельности КТК поручил "КазМунайГазу" проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в целях диверсификации поставок казахстанской нефти.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.