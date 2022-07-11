Цены на нефть ускорили падение на фоне роста COVID-заболеваемости в Китае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение на торгах в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с возобновившимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае.

Согласно официальным данным, в воскресенье в КНР было выявлено 352 новых случая COVID-19. Среднее число заболевших на прошлой неделе составляло более 300 в день, что является максимумом с мая, отмечает агентство Bloomberg. В Шанхае число новых случаев 10 июля превысило 60. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений и, соответственно, снижению спроса на нефть в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по московскому времени в понедельник составляет $105,34 за баррель, что на $1,68 (1,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,57 за баррель, что на $2,22 (2,12%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 4,1%, WTI - на 3,4%.

"При нынешней неликвидной торговой среде и контрастирующих прогнозах волатильные скачки стали регулярными, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга. - В данный момент баланс рисков склоняется к подъему цен, однако после завершения летнего сезона опасения в отношении перспектив спроса выйдут на первый план".

Краснодарский краевой суд в понедельник приостановил запрет на перевалку нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), являющимся основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти. Решение было позитивно воспринято участниками рынка, опасавшимися, что приостановка работы КТК приведет к потере поставок на рынок 1,2 млн баррелей нефти в сутки в текущем месяце. Суд заменил запрет на штраф в размере 200 тыс. рублей.

В центре внимания рынка на этой неделе - визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания странами Персидского залива добычи нефти, однако даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для нефтяного рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.