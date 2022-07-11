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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

От Ржевского мемориала до железнодорожной станции проложили дорогу для пешеходов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Тверской области от Ржевского мемориала до новой железнодорожной станции провели велопешеходную дорожку с освещением и видеонаблюдением, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проходит велодорожка рядом с дорогой Москва - Рига - Хорошево. Ее длина - 1,7 км, ширина - 6 метров. Вдоль дорожки работает Wi-Fi, стоят площадки для отдыха. В начале и конце пути есть велопарковки.

Губернатор области Игорь Руденя через пресс-службу назвал дорожку безопасной и удобной и для пешеходов, и для мам с колясками.

Дорожка разделена на две части - для пешеходов, с тротуарной плиткой и для велосипедистов, с асфальтным покрытием. На ней есть разметка, дорожные знаки, и по всему периметру сделано освещение и установлено видеонаблюдение.

Также в 2022 году в Ржевском районе спроектируют парадный подъезд к Ржеву со стороны трассы Москва - Ржев и отремонтируют дорогу Ржев - Сухуша.

Ржевский мемориал Советскому солдату был открыт 30 июня 2020 года. С тех пор его посетили около 3,5 млн человек. Через год рядом с мемориалом и деревней Хорошево появилась железнодорожная станция.

Ржев Ржевский мемориал Хорошево Тверская область Игорь Руденя
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