Петербуржцев призвали не гладить летучих мышей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Летучие мыши активизировались в Петербурге, сообщает пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) города.

Чаще всего животные селятся по берегам водоемов, а охотятся над открытыми пространствами неподалеку. Как правило, проживают они в дуплах деревьев, на чердаках или под крышами.

Также в поисках укрытий рукокрылые могут случайно проникнуть внутрь жилых помещений: залететь в окно или провалиться через щели в потолке. В связи с этим в пресс-службе напоминают, что летучие мыши являются переносчиками болезней, в частности, могут носить вирус бешенства, поэтому их запрещено трогать голыми руками.

При обнаружении рукокрылых в доме следует обратиться в мобильную экологическую дежурную службу. При укусе летучей мыши необходимо сделать серию прививок от бешенства, обратившись в ближайшую травматологию или антирабический центр, добавили в пресс-службе.