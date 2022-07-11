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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Петербуржцев призвали не гладить летучих мышей

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Летучие мыши активизировались в Петербурге, сообщает пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) города.

Чаще всего животные селятся по берегам водоемов, а охотятся над открытыми пространствами неподалеку. Как правило, проживают они в дуплах деревьев, на чердаках или под крышами.

Также в поисках укрытий рукокрылые могут случайно проникнуть внутрь жилых помещений: залететь в окно или провалиться через щели в потолке. В связи с этим в пресс-службе напоминают, что летучие мыши являются переносчиками болезней, в частности, могут носить вирус бешенства, поэтому их запрещено трогать голыми руками.

При обнаружении рукокрылых в доме следует обратиться в мобильную экологическую дежурную службу. При укусе летучей мыши необходимо сделать серию прививок от бешенства, обратившись в ближайшую травматологию или антирабический центр, добавили в пресс-службе.

Петербург
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