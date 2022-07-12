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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Дорожные службы Ленобласти убрали 250 поваленных ураганом деревьев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Дорожные службы Ленинградской области в усиленном режиме устраняют последствия непогоды, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона в своем телеграмм-канале.

"Основные направления, где особенно сильно разгулялся ураган, - это Всеволожский, Тихвинский и Кировский районы. На 19:30 с региональных трасс убрано 250 поваленных деревьев, работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Дорожники призывают водителей быть внимательными на дорогах и сообщать поваленных деревьях, неработающих светофорах и упавших дорожных знаках на горячую линию "Ленавтодора".

Как сообщалось, во второй половине вторника атмосферный фронт циклона Zelda принес в Петербург и Ленинградскую область грозы с порывами ветра до 23-28 м/с, сильный ливень и град.

На Тихвинский район ураган обрушился с 13 до 14 часов. В результате непогоды 19 населенных пунктов района остались без электричества, а некоторые дороги оказались завалены упавшими деревьями.

Ленобласть
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