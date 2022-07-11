Думе предложили признать ветеранами боевых действий участвующих в СВО сотрудников ФСБ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госдумы внесла в парламент законопроект № 161920-8 о предоставлении статуса ветерана военнослужащим ФСБ, участвующим в спецоперации на Украине.

"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории РФ, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается давать статус инвалида боевых действий "указанным военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач".

Среди авторов проекта - представители всех фракций.