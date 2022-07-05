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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:30

Дума одобрила присвоение статуса ветерана гражданским лицам, участвующим в спецоперации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о присвоении статуса ветерана участвовавшим в боевых действиях в Украине, ДНР и ЛНР.

"Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, которые обеспечивают выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в пояснительной записке к закону.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "в настоящее время гражданские лица могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения, либо будут отмечены государственными наградами".

"Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. После принятия изменений в закон о ветеранах они смогут получить меры социальной поддержки - налоговые и другие льготы. Они проявляют героизм в ходе специальной военной операции и заслуживают поддержки государства", - говорил ранее Володин.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в середине июня.

Хроника 24 февраля – 05 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Украина
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