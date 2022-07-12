Восемь вагонов с углем сошли с рельсов на Транссибе в Красноярском крае

Никто не пострадал

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Красноярском крае сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда, груженные углем, организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам поверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 июля около 7 часов утра (по местному времени) на станции Чернореченская Красноярской железной дороги. Предварительно установлено, что сошли восемь вагонов, груженных углем. В результате инцидента никто не пострадал, опрокидывания состава не допущено, нарушен железнодорожный путь.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Также по данному факту Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пресс-служба Красноярской железной дороги сообщает, что пострадавших нет, угрозы экологии нет.

По данным пресс-службы, на движение поездов ситуация не влияет, для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск.