За сутки в Якутии потушили пожары на площади 15,8 тыс. гектаров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки потушено 36 лесных пожаров на общей площади 15,8 тыс. га, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Лесные пожары ликвидированы в Усть-Алданском, Томпонском, Нерюнгринском, Алданском районах. Также потушен 1 ландшафтный (природный) пожар на общей площади 91 га в Оймяконском районе", - говорится в сообщении.

Всего на территории региона зафиксировано 43 лесных пожара на площади 45,143 тыс. га. Большинство из них - в Усть-Майском, Аданском, Мирнинском и Нерюнгринском районах.

На тушение пожаров задействованы 487 человек и 18 единиц техники.

По данным властей, в Якутске и его окрестностях, несмотря на дождливую погоду, сохраняется чрезвычайно высокий 5 класс пожароопасности леса. Такой же класс - в Томпонском районе. В Оймяконском районе установлен 4 класс. На остальных территориях классы ниже 3.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

В регионе объявлен режим ЧС в лесах регионального характера.