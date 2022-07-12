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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Самолет-зондировщик из Якутии потушил лесной пожар в Хабаровском крае

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон" вызвал искусственные дожди для ликвидации лесного пожара в одном из районов Хабаровского края, сообщает Рослесхоз в официальном телеграм-канале.

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"Воздушное судно прибыло на помощь краю из Якутии. Пожар в Аяно-Майском районе возник из-за грозы. После выполнения задания самолет-зондировщик вернулся в Якутию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, власти Хабаровского края обратились в Рослесхоз с просьбой направить самолет-зондировщик в северные районы края, где в труднодоступных местах бушуют лесные пожары.

С 7 июля на территории Хабаровского края введен режим чрезвычайной ситуации, действует запрет на разведение открытого огня и посещение лесов.

Сотрудники полиции и лесничеств выставили дополнительные посты на въездах в лесные массивы. Проводится патрулирование территорий для оперативного обнаружения очагов огня и их ликвидации.

Якутия Хабаровский край
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