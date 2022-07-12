Google оштрафован за неудаление данных о юристе Ремесло из ролика Навального

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд Таганского района назначил Google административный штраф в размере 60 тысяч рублей, передает из суда корреспондент "Инерфакса".

Компания признана виновной в отказе удалить с видеохостинга YouTube персональные данные частного лица (ч. 5 ст. 13.11 КоАП).

Из оглашенных в суде материалов следует, что протокол в отношении компании был составлен за неудаление видеоролика с Youtube-канала оппозиционера Алексея Навального, который содержит персональные данные частного лица - Ремесло И.Б.

Юрист Илья Ремесло ранее просил Роскомнадзор заблокировать ролик с его данными.

Представитель Google в суде настаивал на необоснованности претензий Роскомнадзора и просил суд прекратить производство по административному делу. Суд счел доводы защиты не состоятельными.