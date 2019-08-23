Член Общественной палаты подал в суд на Дмитрия Гудкова из-за спора о "мертвых душах"

Илья Ремесло хочет отсудить у политика 500 тысяч рублей компенсации

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Член Общественной палаты России Илья Ремесло подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к лидеру Партии перемен Дмитрию Гудкову из-за обвинений в клевете и некрофилии. Он рассказал об этом "Интерфаксу". Он требует 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ремесло напомнил, что на пресс-конференции 12 июля он сообщил о наличии в подписных листах кандидатов, выдвинувшихся в Мосгордуму, "мертвых душ" - подписей уже умерших избирателей. По его словам, такие подписи нашли в листах у Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и других кандидатов.

"Гудков назвал все это враньем, сказал, что я буквально совершил клевету и что он намерен на меня подать в суд. Сказал, что я занимаюсь публично некрофилией, именно в таких выражениях. А потом он в суд передумал на меня подавать, потому что он проверил свои подписные листы и убедился, что я был прав. Но извинения он не принес, обвинения в клевете и некрофилии остались", - сказал общественник.

В иске он потребовал признать заявления Гудкова недостоверными и обязать политика удалить эту информацию твиттера и Телеграма.

Гудков пообещал подать к Ремесло встречный иск. "Есть такое ремесло - в судах кляузничать. Ну что, будет ему ответный иск", - сказал он через пресс-секретаря.

23 августа Коптевский суд рассматривает очередной административный протокол, который на Гудкова составили за призыв участвовать в несогласованной акции 27 июля. Перед этим он отбыл 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции.

Ремесло заявил о "мертвых душах" в подписных листах кандидатов, когда политики только сдали собранные подписи в окружные избиркомы. Гудков тогда говорил "Интерфаксу", что собранные подписи относятся к персональным данным и непонятно, как Ремесло получил к ним доступ. "Нужно пояснить, что в последние дни сбора к нам приходили молодые люди с ксерокопиями паспортов. При проверке оказывалось, что это документы людей 30-х годов рождения. Естественно, они были отсеяны. Зато теперь мы знаем, кто этих "агентов" засылал", - писал тогда Гудков в своем телеграм-канале.

Команда Гудкова собиралась судиться с членом Общественной палаты из-за клеветы. Пресс-секретарь Гудкова объяснил, что иск еще не успели подать.

Независимым кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации, ссылаясь на высокий процент недействительных подписей, которые они собрали в поддержку выдвижения. Кандидаты утверждали, что подписи отбраковывали необоснованно, а иногда - из-за намеренных ошибок при проверке.

17 июля председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что у 12 кандидатов нашли в общей сложности 350 подписей умерших. 5 августа он сказал, что в списке юриста ФБК Любови Соболь были три умершие избирательницы, одной из которых поменяли год рождения с 1932 на 1997. 21 августа президент Владимир Путин отметил, что незарегистрированные кандидаты включали в списки подписи умерших, и отметил, что "это не ошибка, это фальсификация".