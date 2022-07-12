Суд признал недействительной продажу флота Мурманского пароходства в 2021 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал Арбитражный суд Мурманской области, признавший недействительными торги, на которые было выставлено шесть судов и недвижимость АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом), следует из определения суда второй инстанции.

Определение суда первой инстанции было вынесено 22 апреля по результатам рассмотрения жалобы ФНС России.

Как установил суд, в ноябре 2021 года на торгах было реализовано шесть судов и недвижимость ММП. Единственным участником торгов стало созданное менее чем за два месяца до проведения аукциона ООО "Кассиопея" (Москва). Договор должен был быть заключен по стартовой цене – 1,771 млрд рублей. Ранее положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества ММП утвердил кредитор – ООО "Решение". При этом кредитор и покупатель залогового имущества оказались аффилированными лицами, так как они контролируются компанией Farisia limited (Кипр). Конечным бенефициаром является гражданин РФ Алексей Богачев (владелец банка "Система", который по итогам 2021 года занял 244-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА" - ИФ).

Впоследствии Арбитражный суд Мурманской области по требованию ФНС запретил заключать договор купли-продажи с ООО "Кассиопея".

Суд установил, что порядок проведения торгов имущества ММП, включенного в реестр стратегических организаций, был нарушен. В результате торги признаны недействительными. Кроме того, арбитраж признал незаконным бездействие конкурсного управляющего ММП в части непринятия мер по обжалованию положения о реализации залогового имущества должника.

Как сообщалось, в октябре 2021 года на торги в составе одного лота стоимостью 1 млрд 771 млн рублей было выставлено два накатных судна "Капитан Данилкин" и "Юрий Аршеневский", навалочное судно "Грумант", ледокол "Владимир Игнатюк", нефтеналивное судно "Котлас" и пассажирское судно "Клавдия Еланская". В тот же лот была включена гостиница "Моряк", здание в Портовом проезде с крытой и открытой автостоянками в Мурманске, помещения в здании в Москве, несколько земельных участков и право долгосрочной аренды на землю.

Ранее в состав лота также входило здание музея ММП в центре Мурманска. Однако организатор аукциона ООО "Лигал Спейс" обнаружил, что здание имеет статус объекта культурного наследия народов РФ и исключил его из состава лота.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

В отношении бенефициара ММП Николая Куликова СКР расследует уголовные дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе обысков в сентябре 2019 года у него были изъяты документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства. Из материалов Мурманского областного суда следует, что сумма ущерба по четырем вменяемым эпизодам составляет около 1,27 млрд рублей.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.