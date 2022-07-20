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Бенефициара Мурманского пароходства судят в Петербурге

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Дзержинском суде Петербурга проходит процесс по уголовному делу учредителя АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом) Николая Куликова, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ему вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК), и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

По версии следствия, Куликов, будучи председателем совета директоров МПП, незаконно вывел из оборота принадлежащего ему ООО "Финансирование и развитие морского судоходства" (ФРМС) 454 460 000 рублей. Эту сумму он обратил в свою собственность, а в результате ММП не смогло взыскать с ФРМС задолженность по договору уступки требования, что "повлекло наступление неудовлетворительного финансового состояния общества, его неплатежеспособность, неспособность ММП в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и контрагентов по денежным обязательствам", пояснили в пресс-службе.

В частности, пароходство задолжало сотрудникам 22 395 000 рублей зарплаты и 94 805 000 рублей налоговых и страховых платежей. Также ММП оказалось не способно выплачивать акционерам дивиденды.

"Также Куликов, используя служебное положение мажоритарного акционера и председателя совета директором ММП, похитил денежные средства ММП в общей сумме 266 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Куликов вины не признает.

Его задержали в сентябре 2019 года, помещен под домашний арест, а в марте 2020 года освобожден под залог в 3 млн рублей.

При обыске у Куликова нашли документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского "У берега Капри".

В апреле 2020 года в материалах Мурманского областного суда говорилось, что Куликову инкриминируется два эпизода по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и два эпизода по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сумма ущерба на тот момент оценивалась в 1,2 млрд рублей.

Защита Куликова заявляла, что не согласна с предъявленным обвинением. В числе положительных характеристик защита упоминала тот факт, что Куликов является ветераном ФСБ, ветераном труда, кандидатом технических наук, доктором экономических наук.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - в октябре 2020 года. Сейчас эта процедура продлена до 6 октября 2022 года.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.

ММП Мурманск Петербург Дзержинский суд Николай Куликов
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