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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

Минпромторг заверил в достаточном количестве лекарств и вакцин на случай вспышки оспы в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Минпромторге сообщили "Интерфаксу", что в России достаточно запасов лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.

"В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга во вторник.

Отмечается, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян (ВОО). Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы.

"Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - сообщили в министерстве.

Первый случай оспы обезьян в России

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

При этом, как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, риск нового завоза оспы обезьян в РФ существует, что связано с сезоном отпусков.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.

Минпромторг РФ оспа обезьян
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