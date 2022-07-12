Минпромторг заверил в достаточном количестве лекарств и вакцин на случай вспышки оспы в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Минпромторге сообщили "Интерфаксу", что в России достаточно запасов лекарств и вакцин, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы.

"В России достаточно запасов лекарств, вакцин и средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга во вторник.

Отмечается, что в России налажено производство традиционной вакцины от оспы. Согласно методическим рекомендациям Минздрава России, вакцинация от натуральной оспы обеспечивает примерно 85% защиту от вируса оспы обезьян (ВОО). Параллельно ведутся испытания новой вакцины против оспы.

"Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян", - сообщили в министерстве.

Первый случай оспы обезьян в России

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Он был изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

При этом, как отметила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, риск нового завоза оспы обезьян в РФ существует, что связано с сезоном отпусков.