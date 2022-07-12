В России выявлена оспа обезьян

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший приехал из поездки по странам Европы, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, по результатам исследования подтверждено инфицирование оспой обезьян.

"Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

"В случае подтверждения диагноза им будет оказана вся необходимая медпомощь. За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря тест-системе, ранее направленной в регионы центром "Вектор" Роспотребнадзора. Особое внимание при проведении тестирования уделяется тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заболевания.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что ранее пройденная вакцинация от натуральной оспы снижает риски тяжелого течения оспы обезьян, "поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет".

"Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране в достаточном количестве имеются наборы реагентов для обнаружения вируса оспы обезьян.

"При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам - пользоваться маской и соблюдать гигиену рук. Оспа обезьян не отличается высокой заразностью, однако передача от человека к человеку воздушно-капельным путем все же возможна при длительном личном контакте. Заражение также возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями, а также биоматериалами из очагов поражения больного человека", - напомнили в ведомстве.

Помимо этого, как уточнили в Роспотребнадзоре, гражданам, посещающим эндемичные африканские страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.

Оспа обезьян

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.