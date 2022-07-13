Песков назвал юридической безграмотностью планы Украины признать Чеченскую Республику Ичкерию

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили "юридической безграмотностью" внесение в Верховную Раду Украины законопроекта о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерии.

"Здесь просто юридическая безграмотность, потому что такого субъекта не существует, это просто юридический казус. Это говорит, наверное, о качестве законотворческой работы в Верховной Раде", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерии был опубликован на сайте Верховной Рады.