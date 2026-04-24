В Госдуме предложили вызвать в МИД посла Германии из-за заявлений депутата Бундестага

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России предложила вызвать в МИД посла Германии для разъяснений в связи с призывами депутата Бундестага к нарушению территориальной целостности России, сообщил в мессенджере председатель комиссии Василий Пискарев.

"Обратили внимание на распространяемую через иноагентские СМИ видеозапись встречи депутата Бундестага Германии от правящей партии Христианско-демократический союз Родериха Кизеветтера с находящимся в международном розыске руководителем запрещенной в России террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия" (ЧРИ) А.Закаевым", - написал он.

"На встрече немецкий политик прямо высказывается в поддержку деятельности террористов и призывает ЧРИ, члены которой участвовали в диверсионно-террористических акциях в Белгородской и Курской областях, к взаимодействию с Германией при осуществлении действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны; при этом депутат Бундестага консультируется с Закаевым относительно целесообразности вербовки в этих целях сторонников из числа российских эмигрантов", - добавил Пискарев.

"Учитывая статус Кизиветтера как представителя комитета Бундестага по международным делам, полагаем необходимым получить разъяснения посла ФРГ в России по данному факту грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны. В связи с этим комиссия обратилась в МИД РФ с соответствующим предложением", - сообщил глава комиссии.