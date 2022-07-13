Обманутым дольщикам России выплатят еще 45-50 млрд рублей компенсаций

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Около 38 тыс. обманутых дольщиков России получили компенсационные выплаты на сумму 95 млрд рублей, сообщил в среду журналистам главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

"Всего с 2019 года до середины этого года денежные компенсации получили 37,8 тыс. человек на общую сумму 95 млрд рублей", - сказал Тимофеев.

По его оценкам, до конца следующего года потребуется еще около 45-50 млрд рублей.

"Сегодня среди проблемных объектов остались наиболее сложные. Основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций", - добавил Тимофеев.

Он напомнил, что планы решения проблем обманутых дольщиков до конца 2023 года остаются в силе.

"Все планы остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - сказал Тимофеев.