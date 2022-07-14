Замглавы Фонда защиты дольщиков в Ленобласти заподозрили в растрате 56 млн рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области задержан по делу о растрате 56 млн рублей, сообщили в региональном главке СКР.

По версии следствия, бывший гендиректор фонда Александр Горшенев, его заместитель и соучастники растратили вверенные им 56 млн рублей, которые поступили в организацию как целевые субсидии из федерального и областного бюджета на завершение строительства проблемных многоквартирных домов. Всего фонд получил более 1,9 млрд рублей.

Следствие полагает, что подозреваемые заключили договора с коммерческими компаниями на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей. Часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016-2017 годах, в связи с чем фактическая стоимость выполненных работ составила около 36 млн рублей, подсчитали в СК. Таким образом, подозреваемые в связи с необоснованным завышением цен этих контрактов растратили не менее 56 млн рублей.

Кроме того, предварительно установлено, что фигуранты незаконно получали от представителей фирм-подрядчиков деньги за увеличение стоимости контрактов на работы, необходимые для завершения строительства объектов и их приемку.

Следователи выясняют, были ли эпизоды растрат, связанные с другими проблемными объектами, в отношении которых фонд обладает правами застройщика.

Имущество и расчетные счета главы фонда и его заместителя арестованы в порядке обеспечительных мер.

Замглавы фонда допрашивают, следствие затем попросит суд его арестовать. Его имя не названо. Он подозревается в растрате (ч.4 ст.160 УК) и четырех эпизодах коммерческого подкупа (ст.204 УК).

10 июля Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал до 4 сентября Горшенева по этому же делу. Ему вменяют растрату 56 млн рублей фонда и коммерческий подкуп на общую сумму свыше 11,2 млн рублей, совершенные в составе группы.