Смоленская ТЭЦ-2 остановлена после ЧП на одной из турбин

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Смоленская ТЭЦ-2 была остановлена после аварийной остановки турбины на Смоленской ТЭЦ-2. Сейчас идут работы по восстановлению энергоснабжения потребителей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Квадры".

Специалисты смоленского филиала ПАО "Квадра" выясняют причины аварийной остановки турбины.

В официальной группе филиала "ВКонтакте" сообщалось, что возгорания на станции нет. Отмечается, что клубы дыма, о которых говорят жители в соцсетях, являются облаком пара, которое образуется при технологическом процессе.

Всего на Смоленской ТЭЦ-2 три турбины.

Филиал ПАО "Квадра" – "Смоленская генерация" занимается производством и транспортировкой тепловой энергии для нужд отопления потребителей Смоленска. Для этих целей используется теплофикационное оборудование Смоленской ТЭЦ-2 и котельной, а также 148,3 км магистральных тепловых сетей и 3 подкачивающие насосные станции.

Смоленский филиал ПАО "Квадра" обслуживает порядка 120 тыс. лицевых счетов потребителей Смоленска - абонентов энергокомпании, и более 2,5 тыс. договоров теплоснабжения с предприятиями и организациями.