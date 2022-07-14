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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Первое собрание российского движения детей и молодежи пройдет 20 июля в "Артеке"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Учредительное собрание российского движения детей и молодежи пройдет 20 июля в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена", сообщается на сайте Росмолодежи.

"Сегодня, 14 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Уже 20 июля в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена" для 5-7 классов состоится учредительное собрание", - говорится в сообщении Росмолодежи в четверг.

Отмечается, что в ходе собрания руководители и представители крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней, федеральных органов и исполнительной власти, а также представители администрации президента РФ обсудят перспективы и утвердят устав организации.

Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодежи. Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Росмолодежь Артек
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