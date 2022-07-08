Совет Федерации одобрил закон о создании российского движения детей и молодежи

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы проголосовали за закон о создании в России движения детей и молодежи.

Закон определяет правовое положение, цели, организационные и имущественные основы деятельности данного движения.

Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Движение ставит целью создать равные возможности "для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Закон предусматривает, что движение может преследовать также иные общественно полезные цели.

Участники

Предусматривается добровольность участия в движении, равенство прав его участников, открытость его деятельности.

Участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам начального, среднего и среднего профессионального образования, высшего образования, и иные лица, определенные уставом движения, а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, они именуются в законе участниками-наставниками. Такими наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Структура

Структура движения будет включать в себя региональные, местные и первичные отделения. Съезд станет высшим руководящим органом движения. Создаются наблюдательный совет, координационный совет, правление, говорится в законе.

Президент будет возглавлять Наблюдательный совет общероссийского движения детей и молодежи, предусматривает закон. Состав наблюдательного совета утверждается и изменяется президентом РФ.

Предусматривается, что члены Наблюдательного совета вправе совмещать членство в набсовете с замещением госдолжности РФ или должности государственной федеральной службы.

Координационный совет движения формируется наблюдательным советом, говорится в законе. В частности, координационный совет утверждает единую символику движения.

Председатель правления является единоличным исполнительным органом движения и осуществляет руководство текущей деятельностью движения. Он назначается на должность и освобождается от должности президентом РФ по представлению председателя координационного совета. Председатель правления будет считаться госслужащим. Он присутствует на заседаниях правительства, предусматривает закон.

Финансирование

Согласно закону, движение ежегодно получает субсидии из федерального бюджета в объемах, необходимых для осуществления деятельности движения и предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовой и плановый период. Движение также может получать субсидии из иных бюджетов бюджетной системы РФ в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством РФ.

Движение вправе направлять денежные средства в региональные отделения, а также при необходимости коллективным участникам движения в соответствии с уставом или внутренними документами организации.

Предусматривается, что имущество движения формируется в соответствии с законодательством РФ за счет субсидий из федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы РФ. Согласно закону, Российская Федерация и субъекты РФ вправе передавать движению в качестве имущественного взноса недвижимое и движимое имущество в собственность. Кроме того, движение вправе принимать в собственность денежные средства и другое имущество от организаций и граждан в порядке, предусмотренном уставом.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил ранее, что название для российского движения детей и молодежи выберут его участники на съезде. Изначально движение предлагалось назвать "Большая перемена".