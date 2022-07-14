ЦБ будет согласовывать закупку иностранного ПО для банков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который наделяет ЦБ правом согласовывать планы банков по переходу на отечественное программное обеспечение.

Документ (№164428-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"Законопроект позволит Банку России обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Банк России будет также согласовывать планы мероприятий кредитных организаций по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения и заявки кредитных организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения и услуг, с ним связанных, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в соответствии с порядком, установленным правительством по согласованию с Банком России.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.