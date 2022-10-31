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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Правительство одобрило поправки о праве ЦБ согласовывать закупку иностранного ПО для банков

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект положительного отзыва на депутатскую инициативу о наделении Банка России правом согласовывать планы банков по переходу на отечественное программное обеспечение, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с документом.

Законопроект № 164428-8 в июле внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.

Принятие этого закона позволит ЦБ "обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы", говорится в пояснительной записке к документу.

Банк России будет также согласовывать планы мероприятий кредитных организаций по переходу на преимущественное применение российского программного обеспечения и заявки кредитных организаций на согласование закупок иностранного программного обеспечения и услуг, с ним связанных, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в соответствии с порядком, установленным правительством по согласованию с Банком России.

Банк России Госдума Правительство
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