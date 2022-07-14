Глава Кронштадта предложил не пускать в центр автобусы и машины туристов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк считает, что туристические автобусы и машины в Кронштадте мешают местным жителям, поэтому он предложил запретить им заезжать в историческую часть города. Туристам он предложил ходить пешком.

"Наши жители испытывают определенные трудности, особенно в местах локации, где находится исторический Морской собор, Якорная площадь и прилегающие улицы. Когда все дворы и улицы заполняются личным транспортом наших гостей (...) Хаотично все это происходит. Автобусы у нас с туристами ездят от памятника к памятнику. То есть это, конечно, требует наведения порядка, где-то ограничительных мер, где-то запретительных", - сказал он на пресс-конференции и предложил обсудить такие меры.

Он сослался на опыт других туристических локаций в России и в мире. По его словам, в Печорах нельзя на автобусе подъехать к монастырю, в Плес (Ивановская область) запрещен въезд однодневным туристам на личном транспорте, в Свияжск (Татарстан) не пускают автобусы.

"У нас, например, в Кронштадте есть клуб любителей ходьбы "Человек идущий". Старшее поколение, люди ходят с палками, люди гуляют. Поэтому призываю туристов, будет полезно на такой небольшой территории походить, прийти посмотреть, а не ездить от каждого памятника к памятнику на автобусе", - предложил Довганюк туристам.

Глава администрации также предложил ввести платную парковку в Кронштадте.

"Например, возле Морского собора, Якорной площади (...) у нас есть памятник "Триумф российского флота". И там расположено несколько домов, музей истории Кронштадта (...) Люди едут посмотреть Морской собор, на службу, на различные мероприятия, поэтому там все дворы просто заставлены машинами гостей наших. Поэтому я думаю, что эта мера будет востребована для того, чтобы была платная парковка (...) Соответственно гости должны эти деньги в бюджет Санкт-Петербурга заплатить, если они хотят прямо к собору подъехать на личном транспорте", - сказал руководитель района.

Он считает, что платные парковки должны появиться у городского пляжа и у заказника "Западный Котлин", где машины гостей не позволяют развернуться автобусам на конечных остановках.

Директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев сообщил, что введение платной парковки в Кронштадте не планируется.

"На данный момент расширение зоны платной парковки, которая у нас функционирует в центре Санкт-Петербурга, на Кронштадт не планируется. То есть такой вариант развития на данный момент у нас не прорабатывается", - объяснил он.